Бывший владелец рухнувших банков создает новую банковскую группу

Владимир Антонов оставил след в банковской системе не только России, но и Европы Simon Dawson / Bloomberg

Владимир Антонов вернулся в банковский бизнес, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров и знакомый Антонова. С января 2017 г. он фактически контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк), а в ближайшее время его доверенные лица могут приобрести еще один банк, «Русский международный» (РМБ), говорят человек, узнавший об этом от ЦБ, банкир, сотрудничающий с РИА-банком, а также сотрудник контрагента одной из компаний Антонова.

Антонов стал скупать банки в начале 2000-х гг. Большинство из них были впоследствии присоединены к калининградскому Инвестбанку, который Антонов в 2011 г. продал своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. и выплатило вкладчикам 29,4 млрд. Антонову также принадлежал банк Snoras в Литве: в 2011 г. он и его латвийская «дочка» были национализированы, а дыра в них превысила $1,5 млрд.

Антонов не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Его бывший адвокат Андрей Ляхов, сейчас гендиректор компании «Третий Рим», заявил, что не видел Антонова пару лет и не представляет, какой сейчас у него бизнес. В августе 2016 г. адвокат Антонова Сергей Мирзоев говорил «Ведомостям», что его клиент находится под уголовным преследованием на территории ЕС и фактически не имеет возможности приехать куда-либо, кроме России. В 2014 г. Британский суд разрешил экстрадицию Антонова по запросу генпрокуратуры Литвы, которая хочет допросить его в качестве свидетеля по делу Snoras, уточнил вчера Мирзоев.

Сам Антонов вряд ли может приобретать банковские активы в России – сделку не согласует Центробанк, рассуждает Ляхов. Это подтверждает банкир, сотрудничающий с РИА-банком: «Хотя формальных претензий к Антонову со стороны [российских] властей нет, для ЦБ он не является надлежащим собственником». По его словам, в ЦБ знают о появлении Антонова на рынке и даже приглашали его на встречу.

Герой боевика Владимир Антонов

«Формально говоря, государство национализировало банк [Snoras]. В реальности же банк был фактически захвачен, экспроприирован. 16 ноября 2011 г. в банк в прямом смысле слова вломилась группа иностранных товарищей, что запрещено, кстати, законами Литовской Республики, и выключила его из розетки. Абсолютно нормально работающий, прибыльный банк. То, как это происходило, больше похоже на боевик, чем на национализацию».

Интервью «РИА Новости», 2016 г.

Представитель регулятора комментировать ситуацию отказался.

Представитель РИА-банка не ответил на вопросы «Ведомостей». Формально банк с Антоновым не связан, но его владельцы много сотрудничали с бывшим банкиром.

РИА-банк контролируют совладелец компании «Стройхолдинг-столица» Олег Бойко (он же входит в совет директоров РМБ) и Елена Опланчук. Опланчук была топ-менеджером «Конверс групп» Антонова и концерна «Связьстрой» (возглавляла его «дочку» – «Связьстрой недвижимость»), который Антонов в 2009 г. купил у Романа Троценко. Опланчук также возглавляет одну из компаний, «Третий Рим», – о ее продаже Антонову осенью 2016 г. писал журнал Forbes.

Партнерами Бойко и Опланчук по РИА-банку выступают Михаил Митрушин, Семен Михайлов и Дмитрий Попов. Все трое стали собственниками банка в этом году, следует из материалов банка: на конец 2016 г. владельцем 23,25% капитала был Сергей Землянский.

РИА-банк совсем небольшой: по данным «Интерфакс-ЦЭА», на 30 июня он с активами 3,5 млрд руб. занимал 317-е место. Бизнес РИА-банка уже не первый год сжимается, указывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. За прошлый год банк потерял 24% ресурсной базы в основном из-за ухода корпоративных клиентов, за этот год успел полностью свернуть межбанковское фондирование под залог ценных бумаг, реализовав их портфель.

Сейчас основа фондирования банка – вклады физлиц, причем весьма дорогие, добавляет Беликов: средняя стоимость этих ресурсов во II квартале 2017 г. составила 9,9% годовых. Эти деньги банк выдает в корпоративные кредиты, причем уровень их обесценения растет с начала прошлого года: резервирование выросло почти в 3 раза и достигло 11,4% к 1 июля 2017 г. Активнее всего РИА-банк развивает гарантийный бизнес: портфель гарантий больше кредитного на 2 млрд руб., а комиссионные за выдачу гарантий – основной компонент доходов банка, хотя он остается убыточным, отмечает Беликов.

Русский международный банк (РМБ) намного крупнее: 140-е место по активам – 22,1 млрд руб. на 30 июня, по данным «Интерфакс-ЦЭА».

РМБ в середине июля 2017 г. объявил, что готовится к смене собственников. Сейчас банк контролируют сенатор Виталий Богданов (10%), совладелец девелоперской компании RB Invest Алексей Курочкин (10,3%), а также родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия (19,9%). Банк долгое время пытался работать как «элитный финансовый клуб для корпораций и состоятельных людей», писал Forbes.

Председатель правления РМБ Булад Субанов опроверг, что банк может быть передан доверенным лицам или структурам Антонова. Связаться с Курочкиным, Богдановым и Шишкиным не удалось.

Чем владел Владимир Антонов и какая судьба постигла его активы Spyker N.V.

В 2007 г. Антонов купил за 34,5 млн евро 29,9% акций компании – производителя спорткаров, основным акционером которой был его знакомый, голландский предприниматель Виктор Мюллер. Антонов владел долями Spyker N.V. через Convers Group, за два последующих года, по признанию Антонова, он вложил в компанию более $100 млн. В декабре 2014 г. компанию объявили банкротом.

Saab Avtomotive

В 2009 г. через Spyker банкир пытался купить у General Motors шведскую компанию Saab. GM отказалась продавать этот актив из-за подозрений в связях Антонова с криминалом, и ему даже пришлось продать свои акции Spyker. Но через связанные структуры предприниматель продолжал контролировать голландскую компанию и купленную за $74 млн Saab, которая в декабре 2011 г. была признана банкротом.

AirBaltic

Авиаперевозками Антонов, по собственному признанию, занялся вынужденно: Latvijas krajbanka выдал авиакомпании AirBaltic кредит на $10–15 млн, которые та обслуживать не смогла, а государство, у которого был контрольный пакет перевозчика, выдавать гарантии по долгам отказалось. И в 2008 г. 47,2% AirBaltic на кредит в Latvijas krajbanka выкупил президент компании Бертольд Флик. Пакет был оформлен на Baltijas aviacijas sistemas (BAS), которая стала управляющим акционером компании, а через год 50% в самой BAS приобрела некая Taurus. Антонов признался, что является бенефициаром Taurus, только в конце 2011 г., когда лишился бизнеса. Покупка и финансирование AirBaltic обошлись ему в $100 млн.

Portsmouth FC

Антонов стал пятым покупателем английского футбольного клуба за последние пять лет. Этот клуб несколько лет назад уже покупал Александр Гайдамак, сын известного предпринимателя Аркадия Гайдамака. Но у него возникли проблемы с финансированием, и Portsmouth был продан арабскому бизнесмену Сулейману аль-Фахиму, который позже отдал его за долги. Только на покупку экс-банкир потратил 15 млн фунтов стерлингов; еще более 10 млн фунтов стерлингов он вложил до национализации банка Snoras.

Концерн «Связьстрой»

В 2009 г. Антонов за $80 млн выкупил у Романа Троценко концерн, в который входили три компании по строительству линий связи в Челябинске, Краснодаре и Москве. Крупнейшая из них – «Межгорсвязьстрой» – занималась прокладкой линий спецсвязи к «Сочи-2014» (на фото). На компанию подано несколько исков о банкротстве.

Геотермальные электростанции на Карибах

Подконтрольная Антонову West Indies Power Holdings B.V. планировала построить электростанции на геотермальных источниках на островах Саба, Невис (на фото), Китс и Доминика. Правительства этих островных государств успели выдать его компании лицензии, но завершить проект до конца 2011 г. не удалось. На проектные работы было потрачено около $11 млн. Свернуть Прочитать полный текст

Инвестбанк Антонов контролировал до 2011 г., затем продал его Менделееву. Но когда банк в декабре 2013 г. лишился лицензии, его основным акционером (19,97%) был Сергей Мастюгин. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) установило, что стоимость имущества банка при обязательствах 62 млрд руб. составляла всего 18 млрд. АСВ заподозрило акционеров в преднамеренном банкротстве.

Антонов отрицал, что имел какие-либо связи с банком после его продажи.

Чем владел Владимир Антонов и какая судьба постигла его активы

KOEN SUYK / AFP Spyker N.V.



В 2007 г. Антонов купил за 34,5 млн евро 29,9% акций компании – производителя спорткаров, основным акционером которой был его знакомый, голландский предприниматель Виктор Мюллер. Антонов владел долями Spyker N.V. через Convers Group, за два последующих года, по признанию Антонова, он вложил в компанию более $100 млн. В декабре 2014 г. компанию объявили банкротом. 1/6 ROBIN UTRECHT / AFP Saab Avtomotive



В 2009 г. через Spyker банкир пытался купить у General Motors шведскую компанию Saab. GM отказалась продавать этот актив из-за подозрений в связях Антонова с криминалом, и ему даже пришлось продать свои акции Spyker. Но через связанные структуры предприниматель продолжал контролировать голландскую компанию и купленную за $74 млн Saab, которая в декабре 2011 г. была признана банкротом. 2/6 Ints Kalnins / Reuters AirBaltic



Авиаперевозками Антонов, по собственному признанию, занялся вынужденно: Latvijas krajbanka выдал авиакомпании AirBaltic кредит на $10–15 млн, которые та обслуживать не смогла, а государство, у которого был контрольный пакет перевозчика, выдавать гарантии по долгам отказалось. И в 2008 г. 47,2% AirBaltic на кредит в Latvijas krajbanka выкупил президент компании Бертольд Флик. Пакет был оформлен на Baltijas aviacijas sistemas (BAS), которая стала управляющим акционером компании, а через год 50% в самой BAS приобрела некая Taurus. Антонов признался, что является бенефициаром Taurus, только в конце 2011 г., когда лишился бизнеса. Покупка и финансирование AirBaltic обошлись ему в $100 млн. 3/6 Eddie Keogh / Reuters Portsmouth FC



Антонов стал пятым покупателем английского футбольного клуба за последние пять лет. Этот клуб несколько лет назад уже покупал Александр Гайдамак, сын известного предпринимателя Аркадия Гайдамака. Но у него возникли проблемы с финансированием, и Portsmouth был продан арабскому бизнесмену Сулейману аль-Фахиму, который позже отдал его за долги. Только на покупку экс-банкир потратил 15 млн фунтов стерлингов; еще более 10 млн фунтов стерлингов он вложил до национализации банка Snoras. 4/6 Вадим Жуков / ТАСС Концерн «Связьстрой»



В 2009 г. Антонов за $80 млн выкупил у Романа Троценко концерн, в который входили три компании по строительству линий связи в Челябинске, Краснодаре и Москве. Крупнейшая из них – «Межгорсвязьстрой» – занималась прокладкой линий спецсвязи к «Сочи-2014» (на фото). На компанию подано несколько исков о банкротстве. 5/6 nodaltec.am Геотермальные электростанции на Карибах



Подконтрольная Антонову West Indies Power Holdings B.V. планировала построить электростанции на геотермальных источниках на островах Саба, Невис (на фото), Китс и Доминика. Правительства этих островных государств успели выдать его компании лицензии, но завершить проект до конца 2011 г. не удалось. На проектные работы было потрачено около $11 млн. 6/6

Snoras же был принудительно национализирован в том же 2011 году. По версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд), говорил в ноябре 2011 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас. После национализации в ноябре 2011 г. президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества» (цитата по прибалтийскому порталу Delfi).

Через день после национализации Snoras его латвийская «дочка» Latvijas krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу, – недостача составляла примерно $200 млн. Latvijas krajbanka также был национализирован.

Антонов, которому принадлежало через «Конверс групп» 68,1% акций Snoras, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3%, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру, но на следующий день отпущены по решению суда. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщило в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании по запросу Литвы скрылся в России.

В Литве Антонов и Баранаускас обвиняются в хищении из Snoras на 565 млн евро, им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением».

В апреле этого года Вильнюсский окружной суд арестовал у Баранаускаса почти 70 млн евро, у Антонова – более чем 338 млн евро, а также более 92 млн евро «их общих средств», сообщал «Интерфакс».

Антонов называл действия Литвы необоснованной атакой на нормальный банк. В 2016 г. он подал ответный иск – к минюсту Литвы с требованием взыскать с Литвы более 40 млрд руб.: более 20 млрд за имущественный вред и почти 20 млрд за вред репутации. С 2016 г. появилась возможность рассматривать иски к другим государствам в российском суде, объяснял Мирзоев появление иска к Литве в суде российской юрисдикции.

В России Антонову судебных обвинений не предъявлено.

Российский ЦБ последние пару лет борется с «нереальными» собственниками банков: регулятор заставляет раскрывать конечных бенефициаров всех структур, которые могут стать владельцами банка, и вряд ли согласует схему, когда номинально у банка один собственник, но есть основания полагать, что по факту там другой человек, говорит партнер BDO в России Денис Тарадов. ЦБ очень часто по своим соображениям, по полуформальным или неформальным признакам не согласовывает сделку, в результате которой у банка может смениться собственник, требуя приложить к заявке на одобрение план развития банка: на каком рынке он будет работать, какие деньги в банк будет вкладывать новый собственник, каково происхождение денег и т. д., продолжает Тарадов.

С первого раза ЦБ практически никогда не согласовывает такие сделки, если только речь не про крупнейшие банки и решение о смене собственника не политическое, весь процесс может тянуться несколько месяцев, если повезет – 4–6 месяцев, указывает Тарадов.

РИА-банк и РМБ непривлекательны для покупки, уверен Беликов, последний из-за концентрации активов на нерезидентах вызывает сомнения в рыночном характере его портфеля, что вкупе с устойчивым обесценением ссуд может выступить стоп-фактором для потенциальных инвесторов. РИА-банк также не выглядит привлекательным объектом для покупки даже с большим дисконтом, поскольку гарантийный бизнес банка зависит от возможности поддерживать капитал более 1 млрд руб. «С учетом продолжающегося обесценения активов и операционной убыточности из-за дорогих пассивов для сохранения этого уровня потребуются дополнительные вливания. Заинтересованным в развитии гарантийного бизнеса инвесторам легче купить мелкий «пустой» банк, который не генерирует такие расходы, и наполнить его капиталом», – резюмирует он.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский