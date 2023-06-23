СМИ: ВМС США слышали звук возможного взрыва «Титана» вскоре после его погружения

Этот звук был выявлен некоей «сверхсекретной акустической системой», предназначенной для выявления вражеских подлодок, через несколько часов после того, как «Титан» начал свое погружение к обломкам «Титаника» недалеко от места, в котором прервалась связь батискафа и исследовательского судна, с борта которого он и был спущен.