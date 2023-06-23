СМИ: ВМС США слышали звук возможного взрыва «Титана» вскоре после его погружения
Военно-морские силы (ВМС) США зафиксировали «аномалию, соответствующую имплозии или взрыву» поблизости с местом погружения «Титана», выяснил The Wall Street Journal.
Этот звук был выявлен некоей «сверхсекретной акустической системой», предназначенной для выявления вражеских подлодок, через несколько часов после того, как «Титан» начал свое погружение к обломкам «Титаника» недалеко от места, в котором прервалась связь батискафа и исследовательского судна, с борта которого он и был спущен.
Отмечается, что ВМФ США начал прослушивание вскоре после того, как была потеряна связь, и вскоре выявил эту аномалию. «Хотя эта информация и не была окончательной, она была немедленно передана командирам поисковой миссии», – заявил представитель США.
Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм про «Титаник» и сам побывавший у обломков корабля, рассказал агентству Reuters, что получил аналогичную информацию от своих источников еще в понедельник.
«В течение часа мы получили подтверждение того, что одновременно с потерей связи с субмариной раздался громкий хлопок... Потеря транспондера. Потеря связи. Я знал, что произошло. Субмарина взорвалась», – рассказал он.
Связь с батискафом была потеряна через 1 час 45 минут после начала спуска.
Вечером 22 июня в компании OceanGate, которая организовывала экспедицию к месту затопления «Титаника», сообщили, что экипаж и пассажиры пропавшего в Атлантическом океане батискафа считаются погибшими.
Береговая охрана США сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. Это стало признаком того, что «произошло катастрофическое событие». Поиск тел пяти человек, которые считаются погибшими, будет продолжен, подчеркнули в береговой охране.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа неизвестны.