В США сообщили о гибели пассажиров пропавшего батискафа в Атлантическом океане
Экипаж и пассажиры пропавшего в Атлантическом океане батискафа Titan считаются погибшими. Такое заявление сделали в компании OceanGate, которая организовывала экспедицию к месту затопления «Титаника».
«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Наргеоле, к сожалению, не вернутся», – пишет CNN со ссылкой на заявление компании.
Береговая охрана США сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. Это стало признаком того, что «произошло катастрофическое событие». Поиск тел пяти человек, которые считаются погибшими, будет продолжен, подчеркнули в Береговой охране.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа неизвестны.
В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что предприниматель находится на борту батискафа. Помимо этого на борту батискафа находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман.