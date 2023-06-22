Запасы воздуха в пропавшем у «Титаника» батискафе могли уже закончиться
Запасы воздуха в пропавшем подводном аппарате Titan, спускавшемся к месту крушения «Титаника», могли уже закончиться. По оценке береговой охраны США, это могло произойти в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск), сообщал телеканал NBC.
Вечером 20 июня береговая охрана сообщала, что в аппарате воздуха осталось на 40–41 час.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа неизвестны.
В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что предприниматель находится на борту батискафа. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику».
Помимо этого на борту батискафа также находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман.