В зоне поиска пропавшего батискафа зафиксировали звуки
Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего у «Титаника» батискафа, сообщила в Twitter пресс-служба Северо-восточного подразделения береговой охраны США.
«Канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются», — говорится в сообщении.
Данные с самолета были переданы экспертам военно-морских сил США для дальнейшего анализа, «который будет учитываться в будущих планах поиска».
Ранее представитель береговой охраны США Джейсон Фредерик сообщил, что ведомство исходит из того, что запаса воздуха в пропавшем подводном аппарате Titan, спускавшемся к месту крушения «Титаника», осталось на 40–41 час.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником, сейчас проводится поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа сейчас неизвестны.
В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что на борту батискафа находится предприниматель. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику».
Помимо этого на борту батискафа также находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление семьи.