В Тульской, Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия
Власти Тульской, Тверской и Калининградской областей приняли решение временно отменить проведение массовых мероприятий в этих регионах в целях безопасности.
В частности, в пресс-службе правительства Тульской сообщили об отмене массовых мероприятий в связи с усилением антитеррористических мер. Речь о мероприятиях, запланированных на эти выходные. Власти заявили, что все службы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме, и попросили граждан с пониманием отнестись к ограничениям.
Аналогичные меры ввели в Калининградской области, там массовые мероприятия отменили до 26 июня, пишет ТАСС со ссылкой на власти. Кроме того, решением губернатора Игоря Рудени ограничения ввели в Тверской области.
Ранее сегодня в Москве в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО) были отменены массовые мероприятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.