Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
Российские туроператоры начали отменять автобусные туры на юг страны в связи с «форс-мажорной ситуацией», сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В частности, об отмене автобусного тура объявила компания «Мультитур». Там сообщили, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, отменены перевозчиком. Клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, компания вернет стоимость проезда.
«Всем клиентам, которые возвращаются из Анапы в Москву 26 июня, туроператор "Мультитур" приобрел билеты на скорый поезд Анапа-Москва 217, время отправления 16:12 мск в понедельник, время прибытия - 23:56 вторник», – говорится в сообщении.
В ассоциации также сообщили об отмене 24 июня всех автобусных рейсов в Ростов-на-Дону и из города, продажа билетов закрыта.
Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, а массовые мероприятия отменяют.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».