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Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к некоторым интернет-ресурсам

Ведомости

Доступ к ряду интернет-ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскомнадзора.

Ранее сегодня Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. При этом работа Telegram регулятором не ограничивается. До этого некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера.

Кроме того, «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу ЧВК «Вагнер» в социальной сети.

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До этого Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

Следственное управление ФСБ России уже возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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