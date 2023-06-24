Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к некоторым интернет-ресурсам
Доступ к ряду интернет-ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскомнадзора.
Ранее сегодня Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. При этом работа Telegram регулятором не ограничивается. До этого некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера.
Кроме того, «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу ЧВК «Вагнер» в социальной сети.
До этого Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».
Следственное управление ФСБ России уже возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.