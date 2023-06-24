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Общество

«Аэрофлот» предложил бесплатно поменять даты вылета из южных городов

Ведомости

Пассажиры «Аэрофлота», которые сегодня и до 1 июля включительно вылетают из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, могут без доплаты поменять дату рейса, сообщает пресс-служба перевозчика. Это связано с введенными ранее ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону.

«Пассажирам Аэрофлота, испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут внести изменения в билет с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты. Для этого необходимо обратиться в контакт-центр компании. 

Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, массовые мероприятия отменяют. Жителей Ростова-на-Дону попросили не выходить из дома, в городе возможен проход военной техники, сообщал глава администрации города Алексей Логвиненко. 

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил не пользоваться трассой М-4 «Дон», поскольку из-за ограничения движения на нескольких участках (в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово) там образовались многокилометровые пробки. Глава Воронежской области Александр Гусев также призвал жителей не пользоваться трассой, а также дорогами регионального и местного значения и попросил с пониманием отнестись к ограничениям.

Ограничения вводятся на фоне событий, происходящих в последние сутки вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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