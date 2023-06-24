«Аэрофлот» предложил бесплатно поменять даты вылета из южных городов
Пассажиры «Аэрофлота», которые сегодня и до 1 июля включительно вылетают из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, могут без доплаты поменять дату рейса, сообщает пресс-служба перевозчика. Это связано с введенными ранее ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону.
«Пассажирам Аэрофлота, испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут внести изменения в билет с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты. Для этого необходимо обратиться в контакт-центр компании.
Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, массовые мероприятия отменяют. Жителей Ростова-на-Дону попросили не выходить из дома, в городе возможен проход военной техники, сообщал глава администрации города Алексей Логвиненко.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил не пользоваться трассой М-4 «Дон», поскольку из-за ограничения движения на нескольких участках (в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово) там образовались многокилометровые пробки. Глава Воронежской области Александр Гусев также призвал жителей не пользоваться трассой, а также дорогами регионального и местного значения и попросил с пониманием отнестись к ограничениям.
Ограничения вводятся на фоне событий, происходящих в последние сутки вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».