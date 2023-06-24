В РЖД заявили о спокойной обстановке на вокзале Ростова-на-Дону

До этого сообщалось, что в Ростов вошли силы ЧВК «Вагнер» и установили там блокпосты. Это стало частью попытки основателя организации Евгения Пригожина совершить вооруженный мятеж. 23 июня он обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК, при этом в Минобороны эту информацию опровергли. После очередных угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа.