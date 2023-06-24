В РЖД заявили о спокойной обстановке на вокзале Ростова-на-Дону
Обстановка на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону Ростов-Главный в настоящее время спокойная, паника не наблюдается, сообщила пресс-служба РЖД, прикрепив к посту видеозапись из помещения вокзала.
Таким образом перевозчик опроверг сообщения о панике на вокзале столицы Ростовской области, которую распространяют некоторые интернет-ресурсы, в том числе украинские.
До этого сообщалось, что в Ростов вошли силы ЧВК «Вагнер» и установили там блокпосты. Это стало частью попытки основателя организации Евгения Пригожина совершить вооруженный мятеж. 23 июня он обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК, при этом в Минобороны эту информацию опровергли. После очередных угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС) РФ, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».