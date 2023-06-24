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В РЖД заявили о спокойной обстановке на вокзале Ростова-на-Дону

Ведомости

Обстановка на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону Ростов-Главный в настоящее время спокойная, паника не наблюдается, сообщила пресс-служба РЖД, прикрепив к посту видеозапись из помещения вокзала.

Таким образом перевозчик опроверг сообщения о панике на вокзале столицы Ростовской области, которую распространяют некоторые интернет-ресурсы, в том числе украинские.

До этого сообщалось, что в Ростов вошли силы ЧВК «Вагнер» и установили там блокпосты. Это стало частью попытки основателя организации Евгения Пригожина совершить вооруженный мятеж. 23 июня он обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК, при этом в Минобороны эту информацию опровергли. После очередных угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

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Позже президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС) РФ, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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