Росавтодор сообщил о снятии ранее введенных ограничений на трассах
Ранее введенные ограничения на трассах сняты, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтодора. Ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.
Утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам. Движение ограничивали по части региональных дорог Липецкой области.
Ограничения вводились после того, как ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. 23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
На этом фоне власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Вечером того же дня Пригожин отказался от идеи продвижения военной техники.
Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.