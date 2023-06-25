Росавтодор сообщил о снятии ранее введенных ограничений на трассах

Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.