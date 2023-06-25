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Росавтодор сообщил о снятии ранее введенных ограничений на трассах

Ведомости

Ранее введенные ограничения на трассах сняты, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтодора. Ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам. Движение ограничивали по части региональных дорог Липецкой области.

Ограничения вводились после того, как ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. 23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Ранее по теме: Песков: уголовное дело против Пригожина прекратят, он уедет в Белоруссию

На этом фоне власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Вечером того же дня Пригожин отказался от идеи продвижения военной техники.

Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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