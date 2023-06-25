Цены на такси в России могут подорожать в несколько раз
Из-за новых штрафов для агрегаторов такси цены на поездки к осени могут подорожать в несколько раз, сообщили «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает введение штрафов до 500 тыс. руб. за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки.
По словам гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, четверо из пяти таксистов в стране работают без лицензии. Он объяснил это высокой ценой ОСАГО на пассажирские перевозки (от 40 до 150 тыс. руб. в зависимости от региона), а также частые отказы страховых компаний в выдаче полиса таксистам.
Эксперты прогнозируют, что в случае введения новых штрафов рынок может сократиться. Для потребителей это означает, что поездки станут безопаснее, но за это придется заплатить в несколько раз дороже. C начала года перевозчики уже повысили тарифы в такси на 10–30%, пишут «Известия».
Законопроект предлагает ввести следующие категории штрафов. За нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси составит 1000-3000 руб. для физлиц, 3000-5000 руб. для должностных лиц и 5000-10 000 руб. для юрлиц. Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям повлечет штраф 1000-3000 руб. для физлиц и уже 100 000–200 000 руб. – для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 000 руб.
Законопроект предлагает ввести следующие категории штрафов. За нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси штраф составит 1000-3000 руб. для физлиц, 3000-5000 руб. для должностных лиц и 5000-10 000 руб. для юрлиц. Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям повлечет штраф 1000-3000 руб. для физлиц и уже 100 000–200 000 руб. – для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 000 руб.
Проводить проверки и составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники полиции, а также «уполномоченные на то соответствующими службами лица в регионах». Рассматривать иски и принимать решение о штрафах будут суды, прокомментировал законопроект зампред комитета по защите конкуренции Антон Гетта.