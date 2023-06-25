Цены на такси в России могут подорожать в несколько раз

Эксперты прогнозируют, что в случае введения новых штрафов рынок может сократиться. Для потребителей это означает, что поездки станут безопаснее, но за это придется заплатить в несколько раз дороже. C начала года перевозчики уже повысили тарифы в такси на 10–30%, пишут «Известия».



Законопроект предлагает ввести следующие категории штрафов. За нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси составит 1000-3000 руб. для физлиц, 3000-5000 руб. для должностных лиц и 5000-10 000 руб. для юрлиц. Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям повлечет штраф 1000-3000 руб. для физлиц и уже 100 000–200 000 руб. – для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 000 руб.