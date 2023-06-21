Дума одобрила в первом чтении штрафы для агрегаторов такси
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный еще в 2019 г. законопроект, который вводит штрафы за нарушение агрегаторами порядка работы, в частности, за передачу заказов водителям, не имеющих на это права.
Как отмечает пресс-служба Госдумы, базовый закон, который прописывает весь порядок, был принят в прошлом году, его нормы заработают с 1 сентября.
В соответствии с прошедшим первое чтение законопроектом штраф за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси составит 1000-3000 руб. для физлиц, 3000-5000 руб. для должностных лиц и 5000-10 000 руб. для юрлиц. Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям повлечет штраф 1000-3000 руб. для физлиц и уже 100 000–200 000 руб. – для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 000 руб.
Неразмещение агрегатором такси на своем сайте информации, требуемой законом, наказывается штрафом в 10 000–20 000 руб. для юрлиц, 1000–3000 руб. для физлиц и 5000–10 000 руб. для должностных лиц.
Штраф за осуществление деятельности службой заказа такси без подачи извещения о начале такой деятельности либо же подачи неполных/недостоверных сведений составит 20 000–50 000 руб. для ИП и 50 000–100 000 руб. для юрлиц.
«Проверки и протоколы будут проводить и составлять сотрудники полиции, а также уполномоченные на то соответствующими службами лица в регионах. Рассматривать иски будут суды и принимать соответствующее решение о штрафах», – прокомментировал законопроект зампред комитета по защите конкуренции Антон Гетта. По его оценке, инициатива создаст понятные правила для самих агрегаторов и защитит интересы пассажиров.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу такси в стране. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, получивший административный арест за нарушение ПДД, либо которого повторно лишали прав в течение одного года.
Кроме того, автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке» («шашечки»). На крыше автомобиля предлагается установить оранжевый фонарь. Помимо этого в салоне должна быть информация о водителе.
Закон также подразумевает создание реестра служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и легковых такси, а также федеральной информационной системы, которая будет собирать и хранить данные из трех реестров.