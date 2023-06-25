В Калужской области отменили ограничения для автомобилистов
Власти Калужской области отменяют ограничения на движение личного транспорта на территории региона, сообщили губернатор Владислав Шапша. Запрет на перемещение вводился 24 июня в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», бойцы которой взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и планировали продвигаться в сторону Москвы.
«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», – написал Шапша в своем Telegram-канале.
Временные ограничения на движение по дорогам Калужской области ввели накануне, 24 июня. Тогда губернатор сообщил, что оперативный штаб решил перекрыть движение по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. В субботу также перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Сегодня Росавтодор сообщил, что ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.
Власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Вечером того же дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от идеи продвижения военной техники.
Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.