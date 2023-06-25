В Калужской области отменили ограничения для автомобилистов

Временные ограничения на движение по дорогам Калужской области ввели накануне, 24 июня. Тогда губернатор сообщил, что оперативный штаб решил перекрыть движение по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. В субботу также перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Сегодня Росавтодор сообщил, что ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.