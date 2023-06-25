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Общество

В Калужской области отменили ограничения для автомобилистов

Ведомости

Власти Калужской области отменяют ограничения на движение личного транспорта на территории региона, сообщили губернатор Владислав Шапша. Запрет на перемещение вводился 24 июня в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», бойцы которой взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и планировали продвигаться в сторону Москвы.

«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», – написал Шапша в своем Telegram-канале.

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Временные ограничения на движение по дорогам Калужской области ввели накануне, 24 июня. Тогда губернатор сообщил, что оперативный штаб решил перекрыть движение по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. В субботу также перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Сегодня Росавтодор сообщил, что ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Вечером того же дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от идеи продвижения военной техники.

Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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