Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ
Минцифры рекомендовало работодателям дать выходной сотрудникам IT-, телеком-компаний и СМИ, об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram-канале.
«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Минцифры также отметили, что для сотрудников министерства было принято такое решение, поскольку многие из них были на рабочих местах в эти дни.
24 июня на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве. После этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 26 июня станет выходным днем для большинства жителей города «в целях минимизации рисков». Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по Москве, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.