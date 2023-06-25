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Общество

Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ

Ведомости

Минцифры рекомендовало работодателям дать выходной сотрудникам IT-, телеком-компаний и СМИ, об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram-канале.

«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минцифры также отметили, что для сотрудников министерства было принято такое решение, поскольку многие из них были на рабочих местах в эти дни.

24 июня на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве. После этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 26 июня станет выходным днем для большинства жителей города «в целях минимизации рисков». Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по Москве, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.

После прекращения мятежа в пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что 26 июня все равно остается выходным днем. «РИА Новости» там уточнили, что работодатели сами будут определять режим рабочего времени в выходной день в соответствии с действующими внутренними документами и трудовыми соглашениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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