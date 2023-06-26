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Собянин: выпускные для школьников пройдут в Москве 1 июля

Ведомости

Школьные выпускные вечера в Москве пройдут 1 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Выпускной для школьников проведем 1 июля», – написал он.

Выпускные вечера, а также общегородской выпускной в парке Горького должны были пройти 24 июня, но были перенесены из-за введения в Москве режима контртеррористической операции (КТО) из-за вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Сегодня данный режим был отменен, сообщил Собянин.

24 июня был отменен выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Пресс-секретарь ГКД сегодня пояснил в комментарии ТАСС, что мероприятие окончательно отменено, а не перенесено, как сообщили ранее некоторые СМИ.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили также об отмене режима в Московской и Воронежской областях «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей».

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Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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