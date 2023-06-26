Собянин: выпускные для школьников пройдут в Москве 1 июля
Школьные выпускные вечера в Москве пройдут 1 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Выпускной для школьников проведем 1 июля», – написал он.
Выпускные вечера, а также общегородской выпускной в парке Горького должны были пройти 24 июня, но были перенесены из-за введения в Москве режима контртеррористической операции (КТО) из-за вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Сегодня данный режим был отменен, сообщил Собянин.
24 июня был отменен выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Пресс-секретарь ГКД сегодня пояснил в комментарии ТАСС, что мероприятие окончательно отменено, а не перенесено, как сообщили ранее некоторые СМИ.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили также об отмене режима в Московской и Воронежской областях «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей».
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.