Собянин: выпускные для школьников пройдут в Москве 1 июля

Выпускные вечера, а также общегородской выпускной в парке Горького должны были пройти 24 июня, но были перенесены из-за введения в Москве режима контртеррористической операции (КТО) из-за вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Сегодня данный режим был отменен, сообщил Собянин.