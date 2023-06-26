Любимова сообщила о договоренностях по реставрации «Троицы»

«Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», – написала Любимова у себя в Telegram-канале. Она добавила, что для реставрации иконы будут привлечены специалисты центра, а также представители других ведущих институций.