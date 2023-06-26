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Любимова сообщила о договоренностях по реставрации «Троицы»

Ведомости

Икону «Святая Троица» могут отправить в Реставрационный центр им. Грабаря. О готовности центра принять работу преподобного Андрея Рублева сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», – написала Любимова у себя в Telegram-канале. Она добавила, что для реставрации иконы будут привлечены специалисты центра, а также представители других ведущих институций.

Верующие пришли поклониться «Троице» Рублева

Условия ее хранения в храме Христа Спасителя должны соответствовать музейным

18 июня пресс-служба Минкульта России сообщила, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 19 июля. В ведомстве подчеркнули, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.

Написанная Рублевым икона «Святая Троица» находится в храме с 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Министерство тогда сообщило, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования. По завершении пребывания «Троицы» в храме ее планировалось отправить на реставрацию, после чего ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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В мае президент РФ Владимир Путин принял решение вернуть икону РПЦ. В том же месяце участники экспертного совета выразили обеспокоенность из-за нестабильного состояния реликвии. В РПЦ в свою очередь предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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