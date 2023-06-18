Минкульт продлил пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя до 19 июля

Икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, находится в храме с 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Минкульт тогда сообщил, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования.