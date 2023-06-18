Минкульт продлил пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя до 19 июля
Икона «Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
«Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 г.», – приводит сообщение «Интерфакс».
В ведомстве подчеркнули, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.
Ранее РПЦ сообщила о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 18 июля и подготовке Минкультом необходимых документов для передачи реликвии.
Икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, находится в храме с 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Минкульт тогда сообщил, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования.
По завершении пребывания «Троицы» в храме ее отправят на реставрацию, после чего ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Решение вернуть икону РПЦ президент РФ Владимир Путин принял в середине мая. В конце мая участники экспертного совета выразили обеспокоенность из-за нестабильного состояния реликвии, в связи с чем ее могли не перевезти в храм Христа Спасителя. В РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.