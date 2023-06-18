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Минкульт продлил пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя до 19 июля

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Икона «Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

«Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 г.», – приводит сообщение «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.

Ранее РПЦ сообщила о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 18 июля и подготовке Минкультом необходимых документов для передачи реликвии.

Икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, находится в храме с 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Минкульт тогда сообщил, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования.

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По завершении пребывания «Троицы» в храме ее отправят на реставрацию, после чего ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Решение вернуть икону РПЦ президент РФ Владимир Путин принял в середине мая. В конце мая участники экспертного совета выразили обеспокоенность из-за нестабильного состояния реликвии, в связи с чем ее могли не перевезти в храм Христа Спасителя. В РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных