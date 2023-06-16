Икона «Троица» Рублева будет храниться в храме Христа Спасителя до 18 июля
Срок пребывания иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлен до 18 июля, сообщила Русская православная церковь.
Министерство культуры России готовит необходимые документы для передачи иконы. Пребывание в храме Христа Спасителя продлили до дня празднования памяти Сергия Радонежского.
Икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, находится в храме с 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Минкульт тогда сообщил, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования.
После 18 июля икону отправят на реставрацию, после чего ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
15 мая президент России Владимир Путин принял решение вернуть икону «Троица» Русской православной церкви. В конце мая участники экспертного совета выразили обеспокоенность из-за нестабильного состояния реликвии, в связи с чем ее могли не перевезти в храм Христа Спасителя. В РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.