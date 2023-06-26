Минкультуры России внесет изменения в правила программы «Пушкинская карта»
С целью повышения уровня защищенности программы «Пушкинская карта» Минкультуры разработало проект постановления, который предусматривает участие нескольких кредитных организаций в программе в качестве операторов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе министерства.
«Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе «Пушкинская карта» нескольких кредитных организаций в качестве операторов», – пояснили в пресс-службе.
Предполагается, что до момента отбора оператором программы останется АО «Почта банк». Согласно тексту постановления, кредитная организация должна соответствовать нескольким критериям. В частности, она должна осуществлять деятельность не менее пяти лет, она не является иностранным юрлицом, у нее не должно быть просроченных задолженностей по уплате субсидий в федеральный бюджет и др.
Помимо этого, в рамках программы планируется подключение информационных сервисов, которые необходимы для улучшения процесса покупки билетов на мероприятие. В некоторых регионах также могут провести эксперимент по идентификации держателя «Пушкинской карты» перед посещением мероприятия с помощью динамического QR-кода.
В пресс-службе Минкультуры также сообщили, что будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Также будут установлены дополнительные требования к организациям культуры – они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации. В случае отмены мероприятия пользователю не надо будет оставлять дополнительную заявку на возврат средств.
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
9 марта директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с помощью программы «Пушкинская карта». Чиханчин пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, но присваивали средства себе.
В марте было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 200 млн руб. По версии следствия, в 2022 г. жители Москвы Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов через программу «Пушкинская карта» похитили средства через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.