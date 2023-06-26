Минкультуры России внесет изменения в правила программы «Пушкинская карта»

В пресс-службе Минкультуры также сообщили, что будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Также будут установлены дополнительные требования к организациям культуры – они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации. В случае отмены мероприятия пользователю не надо будет оставлять дополнительную заявку на возврат средств.