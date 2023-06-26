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Общество

Минкультуры России внесет изменения в правила программы «Пушкинская карта»

Ведомости

С целью повышения уровня защищенности программы «Пушкинская карта» Минкультуры разработало проект постановления, который предусматривает участие нескольких кредитных организаций в программе в качестве операторов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе министерства.

«Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе «Пушкинская карта» нескольких кредитных организаций в качестве операторов», – пояснили в пресс-службе.

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Предполагается, что до момента отбора оператором программы останется АО «Почта банк». Согласно тексту постановления, кредитная организация должна соответствовать нескольким критериям. В частности, она должна осуществлять деятельность не менее пяти лет, она не является иностранным юрлицом, у нее не должно быть просроченных задолженностей по уплате субсидий в федеральный бюджет и др.

Помимо этого, в рамках программы планируется подключение информационных сервисов, которые необходимы для улучшения процесса покупки билетов на мероприятие. В некоторых регионах также могут провести эксперимент по идентификации держателя «Пушкинской карты» перед посещением мероприятия с помощью динамического QR-кода.

В пресс-службе Минкультуры также сообщили, что будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Также будут установлены дополнительные требования к организациям культуры – они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации. В случае отмены мероприятия пользователю не надо будет оставлять дополнительную заявку на возврат средств. 

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

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9 марта директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с помощью программы «Пушкинская карта». Чиханчин пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, но присваивали средства себе.

В марте было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 200 млн руб. По версии следствия, в 2022 г. жители Москвы Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов через программу «Пушкинская карта» похитили средства через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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