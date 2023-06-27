Газета
Общество

Минфин выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России

Ведомости

Минфин не поддерживает повышение минимального возраста продажи алкоголя в России. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «Российской газете».

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ. А по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», – сказал он. 

Комментируя инициативу о запрете продажи вейпов в стране, Сазанов назвал такую меру «не самой эффективной». По его словам, запрет приведет к появлению черного рынка. В то же время Сазанов поддержал введение ограничений на продажу, чтобы вейпы, в частности, не могли потреблять дети.

Ранее Минздрав неоднократно предлагал повысить возраст продажи алкоголя в России. В мае «РИА Новости» со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы за 2022 г. сообщило, что Минздрав по-прежнему рассматривает возможность увеличить минимальный возраст лиц, которые могут приобрести алкоголь, с 18 до 21 года при продаже крепкого алкоголя.

Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что годовое потребление алкоголя в России снизилось с 13,7 л до 9,13 л на душу населения за 10 лет (с 2009 по 2020 г.). Тогда такие результаты были представлены в анализе итогов реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020 г., который провел Минздрав.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных