Минфин выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
Минфин не поддерживает повышение минимального возраста продажи алкоголя в России. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «Российской газете».
«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ. А по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», – сказал он.
Комментируя инициативу о запрете продажи вейпов в стране, Сазанов назвал такую меру «не самой эффективной». По его словам, запрет приведет к появлению черного рынка. В то же время Сазанов поддержал введение ограничений на продажу, чтобы вейпы, в частности, не могли потреблять дети.
Ранее Минздрав неоднократно предлагал повысить возраст продажи алкоголя в России. В мае «РИА Новости» со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы за 2022 г. сообщило, что Минздрав по-прежнему рассматривает возможность увеличить минимальный возраст лиц, которые могут приобрести алкоголь, с 18 до 21 года при продаже крепкого алкоголя.
Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что годовое потребление алкоголя в России снизилось с 13,7 л до 9,13 л на душу населения за 10 лет (с 2009 по 2020 г.). Тогда такие результаты были представлены в анализе итогов реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020 г., который провел Минздрав.