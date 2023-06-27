Минфин выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ. А по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», – сказал он.