Смертность от алкогольных отравлений в России снизилась

Смертность от алкогольных отравлений в России снизиласьМинздрав подвел итоги реализации антиалкогольной кампании
Годовое потребление алкоголя в России снизилось с 13,7 л до 9,13 л на душу населения за 10 лет (с 2009 по 2020 г.). Среди лиц старше 15 лет снижение потребления более существенно – с 16,1 л до 11,1 л.
Это результат реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020 г. «Ведомости» ознакомились с анализом итогов реализации концепции, который провел Минздрав.
Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек. Общей причиной этих процессов в документе называется «целенаправленная антиалкогольная политика». Снижение летальных и нелетальных алкогольных отравлений, указывает Минздрав, свидетельствует о сокращении объемов потребления незарегистрированного алкоголя.
При этом в 2020 г., в период пандемии, «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности», говорится в анализе Минздрава: «Наблюдалась небольшая негативная динамика». Причиной стал «стресс от пандемии» и то, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь».
Минздрав также предоставил «Ведомостям» данные исследования НМИЦ онкологии им. Н. И. Блохина о профилактике потребления алкоголя. В рамках исследования, которое шло около 30 лет, была проанализирована мединформация о 260 000 человек и результаты 25 000 аутопсий и, в частности, рассчитана доля смертей, причиной которых стало употребление алкоголя. У мужчин 15–54 лет она составляла 59%, 55–74 лет – 22%.
«Результаты исследования способствовали принятию Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем, – сказал представитель Минздрава. – В результате внедрения в практику этих результатов смертность мужчин (15–54 лет) снизилась в 2 раза с 1000 до 450 на 100 000 человек, это сохранило жизнь 3,5 млн россиян».
По словам главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей практике, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксаны Драпкиной, особенно эффективными оказались меры по повышению акцизов на крепкий алкоголь, вводу минимальных цен на алкогольные напитки и спиртосодержащие косметические средства, ограничению времени продажи алкоголя, запрет его рекламы в СМИ и др.
«За этот период произошло мощное сокращение потребления пива – почти на треть, и это связано с демографическим кризисом, а не с концепцией, – заявил директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Молодежи сейчас в возрасте 20–30 лет в 2 раза меньше, чем было 10 лет назад, а пиво – это молодежный продукт».
Он также напомнил, что с 2010 по 2014 г. цена водки выросла в 4,5 раза – с 50 руб. до 220 руб.: «Более половины продукции ушло в нелегальный сектор, продажи в легальной рознице сократились в два с лишним раза». При этом, отметил Дробиз, объем нелегального потребления алкоголя учесть невозможно.