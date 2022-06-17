Смертность от алкогольных отравлений в России снизилась

«За этот период произошло мощное сокращение потребления пива – почти на треть, и это связано с демографическим кризисом, а не с концепцией, – заявил директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Молодежи сейчас в возрасте 20–30 лет в 2 раза меньше, чем было 10 лет назад, а пиво – это молодежный продукт».