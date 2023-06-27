В КНР открыли российско-китайский центр юридической поддержки

Цель создания этого центра – предоставление юридических консультаций и правовой поддержки как физическим, так и юридическим лицам из России и Китая, пояснили в генконсульстве. Его филиалы открыты также в городах Суйфэньхэ и Дуннине. Услугами центра можно воспользоваться бесплатно.