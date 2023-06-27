В КНР открыли российско-китайский центр юридической поддержки
В городе Муданьцзяне в граничащей на северо-востоке с Россией китайской провинции Хэйлунцзян 27 июня открылся первый российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам, сообщило генконсульство России в Харбине в Telegram-канале.
Учредителем центра выступило Управление юстиции Муданьцзяна. Партнерами стали российский Юридический научно-исследовательский Центр, Юридический институт Хэйлунцзянского университета и несколько десятков российских и китайских юридических фирм.
Цель создания этого центра – предоставление юридических консультаций и правовой поддержки как физическим, так и юридическим лицам из России и Китая, пояснили в генконсульстве. Его филиалы открыты также в городах Суйфэньхэ и Дуннине. Услугами центра можно воспользоваться бесплатно.