Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Сачкова

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.