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Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Сачкова

Ведомости

Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Илью Сачкова, сообщили «Ведомостям» в суде.

«27 июня 2023 г. Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору и об изменении меры пресечения в отношении И.К. Сачкова», – рассказали в суде, уточнив, что данное уголовное дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Ранее по теме: ТАСС узнал о завершении расследования в отношении основателя Group-IB Сачкова

Этой весной ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что ФСБ завершила предварительное расследование в отношении Сачкова по делу о госизмене.

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Сачков сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признает, также он отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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