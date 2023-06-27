Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Сачкова
Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Илью Сачкова, сообщили «Ведомостям» в суде.
«27 июня 2023 г. Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору и об изменении меры пресечения в отношении И.К. Сачкова», – рассказали в суде, уточнив, что данное уголовное дело будет рассмотрено в закрытом режиме.
Этой весной ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что ФСБ завершила предварительное расследование в отношении Сачкова по делу о госизмене.
В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.
Сачков сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признает, также он отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются.