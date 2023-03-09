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ТАСС узнал о завершении расследования в отношении основателя Group-IB Сачкова

Ведомости

ФСБ завершила предварительное расследование в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Предварительное следствие по делу Сачкова завершено, оно передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – сказано в сообщении.

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. 29 сентября прошлого года в офисе компании были проведены обыски. 7 октября Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Сачков сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признает, также он отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются. 

Ранее источники ТАСС сообщали, что Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. По данным агентства, дело Сачкова может быть связано с уголовным делом бывших сотрудников ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, которых осудили за государственную измену в феврале и апреле 2019 г. соответственно. Михайлов раньше был начальником отдела в Центре информационной безопасности ФСБ, Докучаев был его заместителем. Их обвиняли в передаче США сведений, составляющих гостайну. В результате Михайлов получил 22 года колонии, Докучаев – шесть лет, в мае 2021 г. его освободили досрочно. Как сообщил тогда пресс-секретарь Лефортовского суда, дело Докучаева рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины без исследования доказательств по делу. 

Group-IB — компания, которая занимается разработками в сфере кибербезопасности. В 2018 г. она открыла штаб-квартиру в Сингапуре, однако большая часть ее продуктов разрабатывается в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных