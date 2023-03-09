ТАСС узнал о завершении расследования в отношении основателя Group-IB Сачкова

Ранее источники ТАСС сообщали, что Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. По данным агентства, дело Сачкова может быть связано с уголовным делом бывших сотрудников ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, которых осудили за государственную измену в феврале и апреле 2019 г. соответственно. Михайлов раньше был начальником отдела в Центре информационной безопасности ФСБ, Докучаев был его заместителем. Их обвиняли в передаче США сведений, составляющих гостайну. В результате Михайлов получил 22 года колонии, Докучаев – шесть лет, в мае 2021 г. его освободили досрочно. Как сообщил тогда пресс-секретарь Лефортовского суда, дело Докучаева рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины без исследования доказательств по делу.