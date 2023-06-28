В Приамурье нашли живым пропавшего в тайге ребенка

«РИА Новости» со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяну Шалашову пишут, что ребенка обнаружили спасатели на вездеходе. К поискам были привлечены беспилотники, квадроциклы и плавсредства, а также вертолет МЧС и частный самолет. В МЧС уточнили, что при первом облете в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, затем туда отправились спасатели.