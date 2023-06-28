В Приамурье нашли живым пропавшего в тайге ребенка
В Приамурье спасатели нашли живым 12-летнего мальчика, пропавшего в тайге. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.
«В течение нескольких часов поисковые работы одновременно велись по воздуху, по воде, по суше. Сводной поисковой группой 12-летний мальчик был найден в лесу», – говорится в сообщении.
Мальчик будет доставлен на вертолете Ми-8 в поселок Архара, а затем передан медикам для осмотра и оказания медицинской помощи при необходимости, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что в поисках были задействованы 76 человек и 22 единицы техники. Работы усложнялись труднодоступностью местности, отметили в ведомстве.
«РИА Новости» со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяну Шалашову пишут, что ребенка обнаружили спасатели на вездеходе. К поискам были привлечены беспилотники, квадроциклы и плавсредства, а также вертолет МЧС и частный самолет. В МЧС уточнили, что при первом облете в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, затем туда отправились спасатели.
Школьник пропал днем 27 июня. Он пошел вместе с отцом на охоту в лес в районе реки Малый Урил. Ребенок отошел от отца и потерялся. Мальчик провел под дождем в тайге целую ночь, прежде чем его нашли спасатели, сообщили в МЧС.