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Общество

В Приамурье нашли живым пропавшего в тайге ребенка

Ведомости

В Приамурье спасатели нашли живым 12-летнего мальчика, пропавшего в тайге. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

«В течение нескольких часов поисковые работы одновременно велись по воздуху, по воде, по суше. Сводной поисковой группой 12-летний мальчик был найден в лесу», – говорится в сообщении.

Мальчик будет доставлен на вертолете Ми-8 в поселок Архара, а затем передан медикам для осмотра и оказания медицинской помощи при необходимости, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что в поисках были задействованы 76 человек и 22 единицы техники. Работы усложнялись труднодоступностью местности, отметили в ведомстве.

«РИА Новости» со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяну Шалашову пишут, что ребенка обнаружили спасатели на вездеходе. К поискам были привлечены беспилотники, квадроциклы и плавсредства, а также вертолет МЧС и частный самолет. В МЧС уточнили, что при первом облете в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, затем туда отправились спасатели.

Школьник пропал днем 27 июня. Он пошел вместе с отцом на охоту в лес в районе реки Малый Урил. Ребенок отошел от отца и потерялся. Мальчик провел под дождем в тайге целую ночь, прежде чем его нашли спасатели, сообщили в МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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