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Общество

Минпросвещения разработало программу по обучению школьниц медподготовке

Ведомости

Для российских школьниц будет разработана программа по основам медицинской подготовки, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева.

«Они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – сообщила Тимофеева (цитата по ТАСС).

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Такой урок может появиться уже в следующем году

В рамках круглого стола по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», на котором выступает Тимофеева, она рассказала, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появится новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявил Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».

Эксперт Главного военно-политического управления Минобороны подполковник Михаил Бородин сообщил, что Минобороны и Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки для старшеклассников. Согласно ему школьники будут проходить огневую, тактическую и инженерную подготовки, а также будут проходить обучение по оказанию военно-медицинской помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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