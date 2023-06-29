Минпросвещения разработало программу по обучению школьниц медподготовке

В рамках круглого стола по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», на котором выступает Тимофеева, она рассказала, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появится новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявил Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».