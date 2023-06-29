Минпросвещения разработало программу по обучению школьниц медподготовке
Для российских школьниц будет разработана программа по основам медицинской подготовки, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева.
«Они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – сообщила Тимофеева (цитата по ТАСС).
В рамках круглого стола по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», на котором выступает Тимофеева, она рассказала, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появится новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявил Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».
Эксперт Главного военно-политического управления Минобороны подполковник Михаил Бородин сообщил, что Минобороны и Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки для старшеклассников. Согласно ему школьники будут проходить огневую, тактическую и инженерную подготовки, а также будут проходить обучение по оказанию военно-медицинской помощи.