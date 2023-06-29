Гладков рассчитывает на возвращение жителей в Шебекино со следующей недели
Более 10% жителей города Шебекино в Белгородской области вернулись в свои дома, власти готовятся к возвращению остальных с понедельника, 3 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По подсчетам регионального правительства, в свои дома и квартиры вернулись более 10% жителей города. «Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас, я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах, то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения», – сообщил Гладков.
Губернатор рассчитывает, что до 1 августа в городе завершат закрытие теплового контура – ремонт крыш и окон. Такая задача поставлена профильным чиновникам.
В связи с тем, что поток желающих получить помощь сократился, в Белгороде число пунктов временного размещения сократят с четырех до двух – свою работу продолжат ПВР в ТЦ «Космос» и в Центре молодежных инициатив.
Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Украины возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Однако 27 июня Гладков сообщил о снижении количества обстрелов и привел данные только по Шебекинскому округу, который за последний сутки подвергся обстрелам семь раз. Вместе с этим власти рассказывают, что предприятия в городе постепенно возвращаются к работе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».