Басманный суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии общего режима
Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Также суд запретил Красильщику администрировать сайты в интернете в течение четырех лет. Государственный обвинитель ранее в ходе прений сторон просил приговорить Красильщика к девяти годам колонии. Судебный процесс в Басманном суде Москвы проходил заочно – медиаменеджер покинул Россию.
Красильщик был обвинен в публичном распространении ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По этой статье максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. 7 июля 2022 г. МВД объявило Красильщика в розыск, а 16 марта 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.
Красильщик был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) с 2014 по январь 2019 г. В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса», а с весны того же года – гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле 2022 г. он сообщил об уходе из компании.