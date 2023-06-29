Басманный суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии общего режима

Красильщик был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) с 2014 по январь 2019 г. В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса», а с весны того же года – гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле 2022 г. он сообщил об уходе из компании.