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Общество

Генпрокуратура попросила приговорить Красильщика к девяти годам колонии заочно

Ведомости

Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика наказание в виде девяти лет колонии заочно, передает корреспондент «Ведомостей».

Также Генпрокуратура попросила запретить Красильщику четыре года администрировать сайты в интернете. Судебный процесс в Басманном суде Москвы проходит заочно. Красильщик покинул Россию. 

Ему предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По этой статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 

7 июля 2022 г. МВД объявило Красильщика в розыск, а 16 марта 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

Красильщик был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) с 2014-го по январь 2019 г. В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года – гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле 2022 г. он сообщил об уходе из компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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