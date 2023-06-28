Генпрокуратура попросила приговорить Красильщика к девяти годам колонии заочно
Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика наказание в виде девяти лет колонии заочно, передает корреспондент «Ведомостей».
Также Генпрокуратура попросила запретить Красильщику четыре года администрировать сайты в интернете. Судебный процесс в Басманном суде Москвы проходит заочно. Красильщик покинул Россию.
Ему предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По этой статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
7 июля 2022 г. МВД объявило Красильщика в розыск, а 16 марта 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.
Красильщик был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) с 2014-го по январь 2019 г. В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года – гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле 2022 г. он сообщил об уходе из компании.