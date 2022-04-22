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Экс-гендиректор «Яндекс.Лавки» Красильщик сообщил об уходе из «Яндекса»

Ведомости

Бывший гендиректор «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик заявил, что ушел из «Яндекса». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, он оставил руководство сервисом еще в ноябре 2021 г. и «реально ничего не делал [в компании] с февраля».

«Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии на Украине. По данным канала, дело возбудили из-за поста журналиста в Instagram (заблокирован в России; принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ) от 3 апреля, в котором говорится о событиях в украинской Буче. Красильщика, по данным Baza, могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ), максимальное наказание по ней — до 3 лет лишения свободы.

Позднее глава международного правозащитного проекта «Агора» Павел Чиков подтвердил «Интерфаксу» информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Красильщика. Чиков отметил, что фигурантами уголовных дел о фейках про российские войска стали семь журналистов и четыре блогера/администратора Telegram-каналов. По словам источника агентства, уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Лавки» возбудили 20 апреля на основе материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве.

Красильщик стал главой «Яндекс.Лавки» весной 2019 г. До этого он был издателем «Медузы» (признана Минюстом НКО-иноагентом) и главредом журнала «Афиша». В ноябре 2021 г. Красильщик сообщил об уходе с поста гендиректора «Лавки», его место занял Дмитрий Масюк. Тогда Красильщик сообщил, что не уходит из «Яндекса», потому что хочет доделать проекты в «Лавке», на которые раньше не хватало времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных