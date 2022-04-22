Экс-гендиректор «Яндекс.Лавки» Красильщик сообщил об уходе из «Яндекса»
«Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии на Украине. По данным канала, дело возбудили из-за поста журналиста в Instagram (заблокирован в России; принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ) от 3 апреля, в котором говорится о событиях в украинской Буче. Красильщика, по данным Baza, могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ), максимальное наказание по ней — до 3 лет лишения свободы.
Позднее глава международного правозащитного проекта «Агора» Павел Чиков подтвердил «Интерфаксу» информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Красильщика. Чиков отметил, что фигурантами уголовных дел о фейках про российские войска стали семь журналистов и четыре блогера/администратора Telegram-каналов. По словам источника агентства, уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Лавки» возбудили 20 апреля на основе материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве.
Красильщик стал главой «Яндекс.Лавки» весной 2019 г. До этого он был издателем «Медузы» (признана Минюстом НКО-иноагентом) и главредом журнала «Афиша». В ноябре 2021 г. Красильщик сообщил об уходе с поста гендиректора «Лавки», его место занял Дмитрий Масюк. Тогда Красильщик сообщил, что не уходит из «Яндекса», потому что хочет доделать проекты в «Лавке», на которые раньше не хватало времени.