Экс-гендиректор «Яндекс.Лавки» Красильщик сообщил об уходе из «Яндекса»

Ранее сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии на Украине. По данным канала, дело возбудили из-за поста журналиста в Instagram (заблокирован в России; принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ) от 3 апреля, в котором говорится о событиях в украинской Буче. Красильщика, по данным Baza, могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ), максимальное наказание по ней — до 3 лет лишения свободы.