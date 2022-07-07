Газета
Общество

МВД объявило в розыск медиаменеджера Красильщика

Ведомости

МВД объявило в розыск российского медиаменеджера, бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика, сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных министерства. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил журналистам, что Красильщика обвинили в распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине (ст. 207.3 УК РФ). Сейчас он находится за границей.

Красильщик с 2014 по январь 2019 г. был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом). В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года стал гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.

22 апреля Чиков сообщил «Интерфаксу», что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело о фейках про российские войска. По данным источника издания, уголовное дело возбудили 20 апреля на основе материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных