МВД объявило в розыск медиаменеджера Красильщика
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил журналистам, что Красильщика обвинили в распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине (ст. 207.3 УК РФ). Сейчас он находится за границей.
Красильщик с 2014 по январь 2019 г. был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом). В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года стал гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.
22 апреля Чиков сообщил «Интерфаксу», что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело о фейках про российские войска. По данным источника издания, уголовное дело возбудили 20 апреля на основе материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве.
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