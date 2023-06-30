Газета
Общество

Кравцов: число заявлений на педагогические специальности в вузы выросло в два раза

Ведомости

Количество заявлений от абитуриентов на педагогические направления в вузы в этом году вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий учебный год. Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня.

«Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, что <...> количество заявлений уже 60 000 подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году», – приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В ведомстве видят, что профессия учитель становится «более статусной», сказал Кравцов. Он также указал на наличие интереса к этому направлению со стороны и старшеклассников, и учащихся девятых классов. Всего в 2022 г., рассказал Кравцов, в педагогические вузы было подано 370 000 заявлений. Этот показатель в полтора раза превышает данные за 2021 г.

27 июня Минцифры подвело итоги первой недели поступления в вузы онлайн. Ведомство сообщило, что за первую неделю работы сервиса портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 000 абитуриентов подали свыше 200 000 заявлений по различным направлениям подготовки. Как подчеркнули в министерстве, число поступающих через «Госуслуги» в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных