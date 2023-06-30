Кравцов: число заявлений на педагогические специальности в вузы выросло в два раза

В ведомстве видят, что профессия учитель становится «более статусной», сказал Кравцов. Он также указал на наличие интереса к этому направлению со стороны и старшеклассников, и учащихся девятых классов. Всего в 2022 г., рассказал Кравцов, в педагогические вузы было подано 370 000 заявлений. Этот показатель в полтора раза превышает данные за 2021 г.