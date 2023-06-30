Кравцов: число заявлений на педагогические специальности в вузы выросло в два раза
Количество заявлений от абитуриентов на педагогические направления в вузы в этом году вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий учебный год. Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня.
«Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, что <...> количество заявлений уже 60 000 подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году», – приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.
В ведомстве видят, что профессия учитель становится «более статусной», сказал Кравцов. Он также указал на наличие интереса к этому направлению со стороны и старшеклассников, и учащихся девятых классов. Всего в 2022 г., рассказал Кравцов, в педагогические вузы было подано 370 000 заявлений. Этот показатель в полтора раза превышает данные за 2021 г.
27 июня Минцифры подвело итоги первой недели поступления в вузы онлайн. Ведомство сообщило, что за первую неделю работы сервиса портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 000 абитуриентов подали свыше 200 000 заявлений по различным направлениям подготовки. Как подчеркнули в министерстве, число поступающих через «Госуслуги» в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.