Газета
Общество

Порядка 75 000 абитуриентов подали заявления на поступление в вуз через «Госуслуги»

Ведомости

За первую неделю работы сервиса портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 000 абитуриентов подали свыше 200 000 заявлений по различным направлениям подготовки, сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале. Как подчеркнули в министерстве, число поступающих через «Госуслуги» в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прием документов в вузы на портале стартовал 20 июня.

Абитуриенты могут подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом. Самыми популярными направлениями за неделю стали лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика. Минцифры также назвало пользующиеся популярностью вузы за неделю. В их числе РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ.

«Подать заявление на поступление через Госуслуги можно в 1022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа», – напомнили в Минцифры.

Ранее по теме: Чернышенко: около 65% заявлений на прием в вузы были поданы через «Госуслуги»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 июня сообщил, что все российские ведомства и вузы, в том числе в новых регионах, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Всего в этом году выделено свыше 626 000 бюджетных мест, причем 36 000 из них – для вузов из новых регионов. Чернышенко напомнил о действующих с этого года нововведениях приемной кампании. Так, были введены льготы для участников военной спецоперации на Украине и их семей, а также запущен механизм актуализации контрольных цифр приема на основе потребностей экономики страны. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных