Порядка 75 000 абитуриентов подали заявления на поступление в вуз через «Госуслуги»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 июня сообщил, что все российские ведомства и вузы, в том числе в новых регионах, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Всего в этом году выделено свыше 626 000 бюджетных мест, причем 36 000 из них – для вузов из новых регионов. Чернышенко напомнил о действующих с этого года нововведениях приемной кампании. Так, были введены льготы для участников военной спецоперации на Украине и их семей, а также запущен механизм актуализации контрольных цифр приема на основе потребностей экономики страны.