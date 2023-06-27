Порядка 75 000 абитуриентов подали заявления на поступление в вуз через «Госуслуги»
За первую неделю работы сервиса портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 000 абитуриентов подали свыше 200 000 заявлений по различным направлениям подготовки, сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале. Как подчеркнули в министерстве, число поступающих через «Госуслуги» в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прием документов в вузы на портале стартовал 20 июня.
Абитуриенты могут подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом. Самыми популярными направлениями за неделю стали лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика. Минцифры также назвало пользующиеся популярностью вузы за неделю. В их числе РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ.
«Подать заявление на поступление через Госуслуги можно в 1022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа», – напомнили в Минцифры.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 июня сообщил, что все российские ведомства и вузы, в том числе в новых регионах, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Всего в этом году выделено свыше 626 000 бюджетных мест, причем 36 000 из них – для вузов из новых регионов. Чернышенко напомнил о действующих с этого года нововведениях приемной кампании. Так, были введены льготы для участников военной спецоперации на Украине и их семей, а также запущен механизм актуализации контрольных цифр приема на основе потребностей экономики страны.