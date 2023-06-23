Чернышенко: около 65% заявлений на прием в вузы были поданы через «Госуслуги»
Порядка 65% заявлений абитуриентов на прием в вузы были поданы через портал «Госуслуги», рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«С момента старта приемной кампании абитуриентами подано почти 100 000 заявлений. Из них через суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" – около 65 000», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Чернышенко добавил, что количество абитуриентов в этом году составило более 46 000 человек. Больше всего заявлений, по данным вице-премьера, было подано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Ростовской и Самарской областях.
20 июня Минцифры РФ сообщило о начале приема документов в вузы через портал «Госуслуг». Подача документов происходит без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Заявления можно подавать на любые формы обучения (очная, заочная и др.), на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.
Уточнялось, что в этом году к сервису уже подключены более 1000 вузов. Тем, кто поступает на бесплатное обучение, нужно подать заявление до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. Заключить договор с учреждением также можно онлайн, используя приложение «Госключ».