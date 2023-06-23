Чернышенко: около 65% заявлений на прием в вузы были поданы через «Госуслуги»

Уточнялось, что в этом году к сервису уже подключены более 1000 вузов. Тем, кто поступает на бесплатное обучение, нужно подать заявление до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. Заключить договор с учреждением также можно онлайн, используя приложение «Госключ».