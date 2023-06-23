Газета
Технологии

Чернышенко: около 65% заявлений на прием в вузы были поданы через «Госуслуги»

Ведомости

Порядка 65% заявлений абитуриентов на прием в вузы были поданы через портал «Госуслуги», рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«С момента старта приемной кампании абитуриентами подано почти 100 000 заявлений. Из них через суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" – около 65 000», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Чернышенко добавил, что количество абитуриентов в этом году составило более 46 000 человек. Больше всего заявлений, по данным вице-премьера, было подано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

20 июня Минцифры РФ сообщило о начале приема документов в вузы через портал «Госуслуг». Подача документов происходит без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Заявления можно подавать на любые формы обучения (очная, заочная и др.), на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

Уточнялось, что в этом году к сервису уже подключены более 1000 вузов. Тем, кто поступает на бесплатное обучение, нужно подать заявление до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. Заключить договор с учреждением также можно онлайн, используя приложение «Госключ».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных