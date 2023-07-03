Власти Франции выделят 20 млн евро на восстановление поврежденных камер видеонаблюдения
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил выделить 20 млн евро на восстановление камер видеонаблюдения, которые были повреждены за несколько дней протестов, передает BFM TV.
Он подчеркнул, что камеры должны быть возвращены на место уже к концу этого лета. Для этих целей государство выделит средства, которые будут доступны мэрам городов.
Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня и продолжаются до сих пор. По словам Дарманена, за пять ночей беспорядков были задержаны 3200 человек по всей стране, 60% из которых никогда не были судимы и не проверялись. Он отметил, что средний возраст задержанных – 17 лет.
Поводом для массовых беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.