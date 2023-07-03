Власти Франции выделят 20 млн евро на восстановление поврежденных камер видеонаблюдения

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня и продолжаются до сих пор. По словам Дарманена, за пять ночей беспорядков были задержаны 3200 человек по всей стране, 60% из которых никогда не были судимы и не проверялись. Он отметил, что средний возраст задержанных – 17 лет.