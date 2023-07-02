Суд вынес первые приговоры участникам беспорядков во Франции

Массовые беспорядки продолжаются в Париже с ночи 28 июня из-за убийства 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.