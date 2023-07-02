Суд вынес первые приговоры участникам беспорядков во Франции
Первые три участника беспорядков во Франции предстали перед судом в Гренобле, их приговорили к тюремному заключению сроком от трех до четырех месяцев, передает радиостанция France Info.
Так, первого молодого человека приговорили к трем месяцам тюремного заключения, он будет отбывать наказание дома с электронным браслетом. Участника беспорядков, как уточняется, арестовали за кражу в галерее Лафайет в Гренобле. Еще одного мужчину осудили после того, как он был задержан в подвале магазина Foot Locker, третьего обвинили в попытке ограбления магазина Boss.
2 июля суд Гренобля начал немедленный суд над 30 участниками протестов, почти все они были задержаны при совершении кражи в ночь с 30 июня на 1 июля, добавляет радиостанция.
Массовые беспорядки продолжаются в Париже с ночи 28 июня из-за убийства 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.
Помимо Парижа беспорядки охватили и другие крупные города страны, включая Марсель, Лион, Страсбург и Лилль. В ночь на 2 июля полиция задержала не менее 719 человек. Из них 194 – в Париже и 65 – в Марселе, сообщило МВД страны. Накануне полиция сообщала, что всего задержаны 1300 человек, свыше 400 – в Париже.