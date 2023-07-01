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Общество

МВД Франции решило задействовать 45 000 полицейских для подавления протестов

Ведомости

Министерство внутренних дел Франции в ближайшие часы направит 45 000 полицейских для подавления массовых протестов, которые переросли в беспорядки, погромы и грабежи, сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Жеральда Дарманена.

Как отмечает агентство, погромы, в результате которых были сожжены целые дома и здания, а магазины разграблены, стали наиболее серьезным кризисом за время президентства Эммануэля Макрона после протестов «желтых жилетов», которые охватили Францию в 2018 г. и продолжались до недавнего времени.

Сторонники данного движения выступали против экономической политики Макрона, в этом году их протесты были связаны с повышением пенсионного возраста. В новых же беспорядках участвуют в основном молодые люди иностранного происхождения. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.

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Инцидент произошел 27 июня и попал на камеры, он вызвал широкую волну протестов среди бедного населения с иностранными корнями, в адрес полиции посыпались обвинения в расизме. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж. Всего в ходе беспорядков в стране уже было задержано более 1300 человек.

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«Следующие часы будут решающими и я знаю, что могу рассчитывать на наши решительные действия», – заявил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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