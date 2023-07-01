МВД Франции решило задействовать 45 000 полицейских для подавления протестов

Сторонники данного движения выступали против экономической политики Макрона, в этом году их протесты были связаны с повышением пенсионного возраста. В новых же беспорядках участвуют в основном молодые люди иностранного происхождения. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.