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Во Франции развернут бронетехнику из-за массовых беспорядков

Ведомости

Из-за массовых беспорядков во Франции могут задействовать бронетехнику. Об этом сообщает телеканал BFM.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн по предложению министра внутренних дел Жеральда Дарманена объявила о развертывании техники. Со ссылкой на источник телеканал сообщает, что будет развернуто четыре боевых машины Centaure и 14 колесных бронированных автомобилей жандармерии VBRG.

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Ранее Дарманен призвал приостановить движение общественного транспорта в вечернее время. Также правительство начинает отменять крупные массовые мероприятия.

Протесты во Франции продолжаются третий день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

По данным BFM, в третью ночь протестов был задержан 421 человек. По данным газеты Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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