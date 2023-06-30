Во Франции развернут бронетехнику из-за массовых беспорядков
Из-за массовых беспорядков во Франции могут задействовать бронетехнику. Об этом сообщает телеканал BFM.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн по предложению министра внутренних дел Жеральда Дарманена объявила о развертывании техники. Со ссылкой на источник телеканал сообщает, что будет развернуто четыре боевых машины Centaure и 14 колесных бронированных автомобилей жандармерии VBRG.
Ранее Дарманен призвал приостановить движение общественного транспорта в вечернее время. Также правительство начинает отменять крупные массовые мероприятия.
Протесты во Франции продолжаются третий день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
По данным BFM, в третью ночь протестов был задержан 421 человек. По данным газеты Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет.