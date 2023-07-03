РАНХиГС сотрудничает со следствием в рамках расследования дела проректора Назарова

Назаров проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг. В результате этих действий, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Все фигуранты дела свою вину признали.