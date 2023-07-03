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РАНХиГС сотрудничает со следствием в рамках расследования дела проректора Назарова

Ведомости

Следственные действия в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова ведутся, вуз оказывает помощь правоохранительным органам. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе академии.

«В настоящее время ему [Назарову] избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», – сообщили в вузе.

Проректор РАНХиГС Назаров стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

Оно может быть связано с преследованием бывшей замминистра просвещения Раковой

Ранее Тверской районный суд Москвы избрал проректору РАНХиГС Назарову меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник «Ведомостей» в вузе сообщил, что оперативные действия с Назаровым были проведены еще несколько недель назад, а сейчас проректору запрещено общаться с сотрудниками университета.

Назаров проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг. В результате этих действий, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Все фигуранты дела свою вину признали.

В этом уголовном деле также значился первый ректор академии Владимир Мау. 30 июня 2022 г. Тверской районный суд Москвы отправил ректора под домашний арест, потом его отпустили под подписку о невыезде. В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено. Мау ушел в отставку в январе 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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