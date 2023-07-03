Проректор РАНХиГС Назаров стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

Проректор РАНХиГС Назаров стал фигурантом дела об особо крупном мошенничествеОно может быть связано с преследованием бывшей замминистра просвещения Раковой
Проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом стало известно 3 июля после публикации Telegram-каналов. Следственные действия с проректором РАНХиГС Назаровым были проведены уже несколько недель назад, говорит близкий к вузу собеседник «Ведомостей». Как убедились «Ведомости», Тверской районный суд Москвы еще 29 июня удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Следственный департамент (СД) МВД предъявил проректору обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае если его вина будет доказана в суде по существу, Назарову грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно постановлению суда от 29 июня, Назарову теперь запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, в том числе с сотрудниками академии (в том числе бывшими) и Минобрнауки. Также по решению суда Назарову нельзя пользоваться телефонной связью и интернетом.
Представитель пресс-службы РАНХиГС подтвердил «Ведомостям», что в отношении Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 г., связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки. «РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», – добавил представитель пресс-службы.
Один из источников, знакомый с ходом расследования дела, заявил «Ведомостям», что Назаров проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Дело Назарова можно считать продолжением расследования этого уголовного дела, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к следствию. «Действительно, СД МВД возбудил дело в отношении Назарова о мошенничестве в РАНХиГС, но оно не относится к известным эпизодам, по которым проходят Ракова и экс-ректор Шанинки Сергей Зуев», – уточнил источник. Также он отметил, что из дела Раковой не выделялось новых дел в отдельное производство.
В начале марта 2023 г. Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Раковой. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались ее гражданский муж Артур Стеценко, экс-сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и проректор Шанинки Иван Федотов.
Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие МВД инкриминирует подсудимым хищение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также обвиняет их в махинациях с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС.
Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с Шанинкой на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
На стадии следствия все семеро фигурантов полностью признали вину. Несмотря на то что Зуев также погасил более 15 млн руб. ущерба по уголовному делу, он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет. Его защита отмечала, что это «формальные» показания. 69-летний ректор несколько месяцев провел в СИЗО, где у него сильно ухудшилось здоровье (проблемы с сердцем) и он стал передвигаться при помощи палки.
Второй эпизод уголовного дела Раковой связан с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в одно из подразделений Института общественных наук в РАНХиГС. Следственный департамент МВД пришел к выводу, что 12 сотрудников получали зарплату, но работу при этом не посещали. Этот эпизод следствие оценило в хищение чуть более 20 млн руб.
В вузе Назаров начал работу в 1995 г. в качестве доцента кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы (ВАГС) – филиала вуза. Должность проректора РАНХиГС занимает с 2013 г. Исполнял обязанности ректора во время отсутствия Мау и до назначения и.о. ректора вуза Алексея Комиссарова.
В этом уголовном деле РАНХиГС был еще один фигурант, первый ректор академии – Владимир Мау. До этого, 30 июня 2022 г., Тверской райсуд Москвы отправил Мау под домашний арест, потом отпустил под подписку о невыезде. В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено. Мау ушел в отставку в январе 2023 г.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина