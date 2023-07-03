Проректор РАНХиГС Назаров стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

На стадии следствия все семеро фигурантов полностью признали вину. Несмотря на то что Зуев также погасил более 15 млн руб. ущерба по уголовному делу, он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет. Его защита отмечала, что это «формальные» показания. 69-летний ректор несколько месяцев провел в СИЗО, где у него сильно ухудшилось здоровье (проблемы с сердцем) и он стал передвигаться при помощи палки.