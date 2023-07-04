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Общество

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках устранен

Ведомости

Сотрудникам МЧС удалось устранить пожар площадью 2500 кв. м в здании бывшей мебельной фабрики, расположенной в микрорайоне Сходня в Химках. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. 

Информация о том, что в Химках начался крупный пожар, в управление МЧС поступила в 21:24 мск. Тогда сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 кв. м, однако позже она выросла до 1000 кв. м. 

В 03:10 пожар был локализован на площади 2500 кв. м. К 04:04 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате произошедшего о пострадавших не сообщалось. 

Пожар начался по адресу ул. Некрасова, д. 2. Здание разделено на три секции, уточняли в МЧС. В частности, там расположены производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения. 

Химкинская городская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности в помещении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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