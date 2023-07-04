Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках устранен
Сотрудникам МЧС удалось устранить пожар площадью 2500 кв. м в здании бывшей мебельной фабрики, расположенной в микрорайоне Сходня в Химках. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Информация о том, что в Химках начался крупный пожар, в управление МЧС поступила в 21:24 мск. Тогда сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 кв. м, однако позже она выросла до 1000 кв. м.
В 03:10 пожар был локализован на площади 2500 кв. м. К 04:04 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате произошедшего о пострадавших не сообщалось.
Пожар начался по адресу ул. Некрасова, д. 2. Здание разделено на три секции, уточняли в МЧС. В частности, там расположены производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения.
Химкинская городская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности в помещении.