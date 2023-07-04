Росфинмониторинг назвал условие признания сделок с криптовалютой отмыванием

В Росфинмониторинге подчеркнули, что финансовыми операциями для легализации такого дохода являются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и др. В ведомстве согласились с решением ВС, который обоснованно посчитал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.