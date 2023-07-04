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Общество

Росфинмониторинг назвал условие признания сделок с криптовалютой отмыванием

Ведомости

Обязательным условием признания сделок с использованием криптовалюты отмыванием является наличие имущества, полученного преступным путем. Об этом заявили в Росфинмониторинге на запрос РБК.

Комментируя решение Верховного суда, который разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией, в ведомстве отметили, что «обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем».

В Росфинмониторинге подчеркнули, что финансовыми операциями для легализации такого дохода являются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и др. В ведомстве согласились с решением ВС, который обоснованно посчитал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.

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В июне Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов, поскольку не согласился с выводом нижестоящей инстанции, что преобразование биткоинов в рубли на банковские карты не говорит о легализации доходов, полученных преступным путем.

Речь шла об уголовном деле о производстве наркотиков в особо крупном размере группой лиц. Мужчина продавал мефедрон, который оплачивали криптовалютой. Затем полученные средства он выводил на банковские карты дочери своей сожительницы. Его признали виновным в производстве наркотиков, но оправдали по обвинению в легализации. ВС отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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