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Общество

С чиновников взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов

Ведомости

В 2022 г. суды по требованию Генпрокуратуры взыскали с российских чиновников более 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции в Екатеринбурге.

«Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8000 объектов имущества», – рассказал он (цитата по ТАСС).

По оценке Краснова, таких результатов удалось достигнуть впервые, что подтверждает высокую эффективность применения в борьбе с коррупцией административных и гражданско-правовых механизмов.

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Прошлой осенью Краснов сообщил, что в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Глава ведомства добавил, что поскольку после увольнения чиновника в связи с утратой доверия он не имеет права осуществлять свои полномочия в течение пяти лет, а также данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, данный «механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».

В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил Краснов. За январь – июль 2021 г. число выявленных преступлений коррупционной направленности составило 24 500, что выше на 16,5% показателя за аналогичный период прошлого года. Размер ущерба за данный период увеличился относительно 2020 г. с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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