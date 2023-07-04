С чиновников взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов

Прошлой осенью Краснов сообщил, что в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Глава ведомства добавил, что поскольку после увольнения чиновника в связи с утратой доверия он не имеет права осуществлять свои полномочия в течение пяти лет, а также данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, данный «механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».