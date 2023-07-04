С чиновников взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов
«Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8000 объектов имущества», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По оценке Краснова, таких результатов удалось достигнуть впервые, что подтверждает высокую эффективность применения в борьбе с коррупцией административных и гражданско-правовых механизмов.
Прошлой осенью Краснов сообщил, что в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Глава ведомства добавил, что поскольку после увольнения чиновника в связи с утратой доверия он не имеет права осуществлять свои полномочия в течение пяти лет, а также данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, данный «механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».
В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил Краснов. За январь – июль 2021 г. число выявленных преступлений коррупционной направленности составило 24 500, что выше на 16,5% показателя за аналогичный период прошлого года. Размер ущерба за данный период увеличился относительно 2020 г. с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб.