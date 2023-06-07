Экс-чиновников Минпромторга осудили за коррупцию при лицензировании военной техники

Экс-чиновников Минпромторга осудили за коррупцию при лицензировании военной техникиСуд приговорил обвиняемых во взятке к семи годам колонии
В Москве осудили бывших чиновников судостроительного департамента Минпромторга, обвиняемых в получении взятки за выдачу лицензий на производство военной техники. Дело слушалось повторно, после того как прокуратура добилась отмены слишком мягкого, по ее мнению, приговора.
Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему ведущему специалисту отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Андрею Бандурову и его коллеге по департаменту Сослану Гериеву. Судья Екатерина Кириченко признала их виновными в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).
Бандурову и Гериеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил фигурантам занимать должности на государственной гражданской службе в течение трех лет после отбытия наказания.
По версии следствия, Бандуров и Гериев в рамках оперативного эксперимента под руководством ФСБ получили взятку размером 600 000 руб. от генерального директора санкт-петербургского АО «ТСТ» Сергея Рогова. Как уточняется на сайте компании, она производит и поставляет на рынок переносные, стендовые и стационарные комплексы и системы вибрационной диагностики, оказывает услуги по вибродиагностике, балансировке и центровке, а также проводит обучение соответствующих специалистов. Предполагалось, что за взятку чиновники должны были содействовать в получении для АО «ТСТ» лицензии на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники. Уголовное дело было возбуждено в марте 2021 г. в Главном следственном управлении СК по Центральному административному округу Москвы.
Судебный процесс над экс-сотрудниками Минпромторга завершился со второй попытки. Первый приговор был вынесен 11 апреля 2022 г. судьей Еленой Абрамовой, известной по делам экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, актера Михаила Ефремова. Она, по мнению прокуратуры, вынесла экс-чиновникам слишком мягкий приговор в виде трех лет колонии. Надзорное ведомство подало представление на приговор, не соответствующий тяжести преступления, и Мосгорсуд его отменил 23 августа 2022 г. Таким образом, Пресненскому суду пришлось повторно рассматривать дело Бандурова и Гериева. Адвокат Вячеслав Галич в беседе с «Ведомостями» отказался от комментариев, поскольку еще не получил в письменном виде приговор и не ознакомился с ним.