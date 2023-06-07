Экс-чиновников Минпромторга осудили за коррупцию при лицензировании военной техники

По версии следствия, Бандуров и Гериев в рамках оперативного эксперимента под руководством ФСБ получили взятку размером 600 000 руб. от генерального директора санкт-петербургского АО «ТСТ» Сергея Рогова. Как уточняется на сайте компании, она производит и поставляет на рынок переносные, стендовые и стационарные комплексы и системы вибрационной диагностики, оказывает услуги по вибродиагностике, балансировке и центровке, а также проводит обучение соответствующих специалистов. Предполагалось, что за взятку чиновники должны были содействовать в получении для АО «ТСТ» лицензии на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники. Уголовное дело было возбуждено в марте 2021 г. в Главном следственном управлении СК по Центральному административному округу Москвы.