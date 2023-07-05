В Белоруссии умер министр транспорта Алексей Авраменко
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Смерть наступила 4 июля. Причины не уточняются. «Глубоко скорбим вместе с семьей, родными и близкими Алексея Николаевича», – сказано в сообщении.
Авраменко было 46 лет, он родился в 1977 г. в Минске. Он окончил Белорусскую государственную политехническую академию. Авраменко начал работать в Минтрансе в 2013 г., а возглавил ведомство – в 2019 г. До этого он работал на различных должностях в управлении транспорта и связи правительства Белоруссии, а в 2012 г. стал его руководителем.
В последний раз Авраменко приезжал с рабочим визитом в Москву в конце сентября 2022 г. Тогда на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым он подписал межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ.