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В Белоруссии умер министр транспорта Алексей Авраменко

Ведомости

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Смерть наступила 4 июля. Причины не уточняются. «Глубоко скорбим вместе с семьей, родными и близкими Алексея Николаевича», – сказано в сообщении. 

Авраменко было 46 лет, он родился в 1977 г. в Минске. Он окончил Белорусскую государственную политехническую академию. Авраменко начал работать в Минтрансе в 2013 г., а возглавил ведомство – в 2019 г. До этого он работал на различных должностях в управлении транспорта и связи правительства Белоруссии, а в 2012 г. стал его руководителем.

В последний раз Авраменко приезжал с рабочим визитом в Москву в конце сентября 2022 г. Тогда на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым он подписал межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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