В Белоруссии умер министр транспорта Алексей Авраменко

Авраменко было 46 лет, он родился в 1977 г. в Минске. Он окончил Белорусскую государственную политехническую академию. Авраменко начал работать в Минтрансе в 2013 г., а возглавил ведомство – в 2019 г. До этого он работал на различных должностях в управлении транспорта и связи правительства Белоруссии, а в 2012 г. стал его руководителем.