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Экономика

Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ

Ведомости

Министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали в Москве межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта России. 

Отмечается, что поставки будут проходить как через морские порты, так и по земле. По словам Савельева, стороны планируют развивать перевозки разных грузов, в том числе минеральных удобрений. Он подчеркнул, что соглашение «придаст новый импульс национальным экономикам». 

Савельев также напомнил, что на двусторонней встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла на этой неделе, особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству двух стран. Авраменко в свою очередь упомянул ранее подписанное между странами соглашение по нефтепродуктам, которое, по его словам, «работает и дает результаты».

До этого, в феврале 2021 г., Россия и Белоруссия подписали соглашение о поставках на экспорт в третьи страны белорусских нефтепродуктов. В рамках сотрудничества с 2021 по 2023 гг. планируется поставить 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел. Российский министр транспорта отметил, что к концу 2022 г. объемы транзита белорусских нефтепродуктов через Россию составят около 3 млн тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных