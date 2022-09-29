Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ
Министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали в Москве межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта России.
Отмечается, что поставки будут проходить как через морские порты, так и по земле. По словам Савельева, стороны планируют развивать перевозки разных грузов, в том числе минеральных удобрений. Он подчеркнул, что соглашение «придаст новый импульс национальным экономикам».
Савельев также напомнил, что на двусторонней встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла на этой неделе, особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству двух стран. Авраменко в свою очередь упомянул ранее подписанное между странами соглашение по нефтепродуктам, которое, по его словам, «работает и дает результаты».
До этого, в феврале 2021 г., Россия и Белоруссия подписали соглашение о поставках на экспорт в третьи страны белорусских нефтепродуктов. В рамках сотрудничества с 2021 по 2023 гг. планируется поставить 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел. Российский министр транспорта отметил, что к концу 2022 г. объемы транзита белорусских нефтепродуктов через Россию составят около 3 млн тонн.
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