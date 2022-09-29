Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ

Савельев также напомнил, что на двусторонней встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла на этой неделе, особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству двух стран. Авраменко в свою очередь упомянул ранее подписанное между странами соглашение по нефтепродуктам, которое, по его словам, «работает и дает результаты».