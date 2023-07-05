ЕГЭ на 300 баллов написали 17 выпускников
В 2023 г. 17 выпускников сдали ЕГЭ на максимальные 300 баллов по трем предметам, следует из презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции по предварительным итогам кампании ЕГЭ, передает корреспондент «Ведомостей».
Еще 456 школьников получили 200 баллов по двум предметам. Кроме того, согласно презентации главы Рособрнадзора, в этом году в России 7084 стобалльника ЕГЭ.
Музаев отметил, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили четыре выпускника из ДНР и ЛНР. Еще три школьника сдали на высший балл экзамены по физике, обществознанию и литературе. Всего в этом году в ЕГЭ приняли участие более 870 выпускников в новых регионах.
По данным Рособрнадзора, в 2023 г. самый высокий средний балл отмечен по ЕГЭ по русскому языку – 68,43 балла, а самый низкий – по биологии (50,87 балла). Средний балл по профильной математике составил 55,62.
В этом году школьники сдавали ЕГЭ по разным предметам с 26 мая по 1 июля. Первыми прошли экзамены по географии, литературе и химии. В конце июня выпускники сдали ЕГЭ по информатике. Затем у школьников была возможность написать экзамены в резервные дни в случае отсутствия в основной день сдачи по уважительной причине или проведения двух ЕГЭ по разным предметам в один день.
Кроме того, Рособрнадзор установил дополнительный резервный день для ЕГЭ по математике в Москве 3 июля для выпускников, которые 1 июля сдавали другой экзамен. Еще один резервный день понадобился из-за объявления 26 июня в Москве нерабочим днем на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж 24 июня.