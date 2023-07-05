ЕГЭ на 300 баллов написали 17 выпускников

В этом году школьники сдавали ЕГЭ по разным предметам с 26 мая по 1 июля. Первыми прошли экзамены по географии, литературе и химии. В конце июня выпускники сдали ЕГЭ по информатике. Затем у школьников была возможность написать экзамены в резервные дни в случае отсутствия в основной день сдачи по уважительной причине или проведения двух ЕГЭ по разным предметам в один день.