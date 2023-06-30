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Общество

Рособрнадзор назначил еще один резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве

Ведомости

Рособрнадзор установил дополнительный резервный день для ЕГЭ по математике в Москве 3 июля для выпускников, которые 1 июля сдают другой экзамен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлен дополнительный резервный день, 3 июля, для проведения ЕГЭ по математике в Москве для тех лиц, у которых на 1 июля был запланирован экзамен по другому предмету», – говорится в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что 1 июля пройдет резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, в частности, в этот день участие в сдаче ЕГЭ по математике примут москвичи, которые не смогли сделать это 26 июня из-за объявления его нерабочим днем в столице.

В Рособрнадзоре отметили, что сдача ЕГЭ по разным предметам 22-29 июня прошла в штатном режиме. Всего для написания экзаменов в эти дни зарегистрировались около 85 000 человек. Сдать экзамены в резервные дни могли выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые не смогли успешно сдать экзамен с первого раза по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике) или не присутствовали на нем по уважительной причине.

На фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж 24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО. В связи с этим регионы начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за «сложной» обстановки в столице.

Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 

26 июня в Москве сняли режим КТО, однако выходной день решили не отменять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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