Рособрнадзор назначил еще один резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве

В Рособрнадзоре отметили, что сдача ЕГЭ по разным предметам 22-29 июня прошла в штатном режиме. Всего для написания экзаменов в эти дни зарегистрировались около 85 000 человек. Сдать экзамены в резервные дни могли выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые не смогли успешно сдать экзамен с первого раза по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике) или не присутствовали на нем по уважительной причине.