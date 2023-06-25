Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля

В этом году школьники сдают ЕГЭ с 26 мая. В первый день прошли экзамены по географии, литературе и химии. Пересдать обязательные экзамены по русскому языку и математике базового уровня выпускники смогут в сентябре этого года. Возможность улучшить результаты по остальным предметам по выбору у них появится только в следующем году.