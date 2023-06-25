Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
В связи с объявлением понедельника, 26 июня, нерабочим днем в Москве резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.
В этом году школьники сдают ЕГЭ с 26 мая. В первый день прошли экзамены по географии, литературе и химии. Пересдать обязательные экзамены по русскому языку и математике базового уровня выпускники смогут в сентябре этого года. Возможность улучшить результаты по остальным предметам по выбору у них появится только в следующем году.
По данным Рособрнадзора, средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году составил 68,43 балла, по базовой математике – 4,07 балла (измеряется по пятибалльной шкале), по профильной математике – 55,6 балла. Математику повышенного уровня сложности в этом году сдавали 282 000 человек. По сравнению с прошлым годом результаты участников экзаменов по основным предметам практически не изменились, резюмировали эксперты Рособрнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем на фоне «сложной» обстановки в столице. Это было обусловлено попыткой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж. 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО, регионы начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. Вечером того же дня Пригожин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от идеи продвижения военной техники в сторону Москвы, а подразделения ЧВК начали покидать российские регионы. Объявленный ранее выходной день решили не отменять.